عدم الإبلاغ عن أي حالات جديدة لفيروس الجلد العقدي لليوم السادس

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لم يتم الإبلاغ عن أي حالات غصابة جديدة بفيروس التهاب الجلد العقدي في كوريا، لليوم السادس على التوالي.وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس 107 حالات منذ تفشيه يوم العشرين من شهر أكتوبر الماضي، مع عدم الإبلاغ عن اي حالات جديدة منذ يوم الثلاثاء، بينما تخضع حالة واحدة مشتبه بها حاليا للاختبار.وقامت سلطات الحجر الصحي الكورية اليوم الاثنين برفع الحظر المفروض على التحركات من وإلى مزارع الماشية على مستوى البلاد، مما سيسمح للمزارعين بنقل الماشية التي كان قد تم تطعيمها قبل 3 أسابيع على الأقل، بعد إبلاغ السلطات في المدينة أو المقاطعة ذات الصلة، وفحص الماشية بواسطة مسؤول الحجر الصحي.وقد اكتملت عملية تطعيم الماشية باللقاحات على مستوى البلاد يوم العاشر من شهر نوفمبر الجاري.وكانت سلطات الحجر الصحي قد قررت إعدام الأبقار المصابة فقط باستثناء إقليم "كو تشانغ" في مقاطعة شمال جولا، باعتباره "منطقة ذات مخاطر عالية لانتشار الفيروس".وسوف يتم إعدام الأبقار المصابة فقط في إقليم كو تشانغ أيضا بدءا من اليوم.