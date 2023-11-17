قمر التجسس الكوري الشمالي يلتقط صورا لمناطق عسكرية في كوريا وهاواي بالولايات المتحدة

Photo : YONHAP News

أعلنت كوريا الشمالية أن زعيمها "كيم جونغ أون" شاهد صورا التقطها القمر الاصطناعي للتجسس العسكري الذي أطلقته بيونغ يانغ مؤخرا، لمناطق مستهدفة رئيسية في كوريا الجنوبية توجد فيها قواعد للجيش الأمريكي، إلى جانب قواعد عسكرية أمريكية في جزيرتيْ هاواي وغوام.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن "كيم" زار مركز التحكم العام في بيونغ يانغ التابع للإدارة الوطنية لتكنولوجيا الفضاء الجوي يوم الجمعة الماضي للتعرف على الاستعدادات التشغيلية للقمر الاصطناعي للتجسس العسكري، حيث اطلع على الصور التي تم التقاطها من الفضاء.وتقفد "كيم" صور المناطق المستهدفة الرئيسية، مثل "موك بو" و"كون سان" و"بيونغ تيك" و"أوسان" و"سيول"، والتي تم التقاطها فوق شبه الجزيرة الكورية من الساعة العاشرة و15 دقيقة إلى الساعة العاشرة و27 دقيقة من صباح يوم الجمعة الماضي.ومن بين تلك الصور، صورة لحاملة الطائرات الأمريكية "كارل فينسن" التي ترسو حاليا في القاعدة البحرية الكورية في مدينة بوسان، وصورة أخرى لقاعدة بحرية أمريكية في "بيرل هاربور"، والقاعدة الجوية الأمريكية في "هونولولو".ولم تنشر كوريا الشمالية حتى الآن الصور التي التقطها قمرها الاصطناعي للتجسس العسكري.وأبلغت الإدارة الوطنية الكورية الشمالية لتكنولوجيا الفضاء الجوي "كيم جونغ أون" عن عملية الضبط الدقيق التي تمت لمدة 62 ساعة بعد وضع القمر الاصطناعي في مداره، وخطتها لتصوير المناطق الكورية الجنوبية.