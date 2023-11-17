توقعات بتسجيل عدد رحلات مطار إنتشون أعلى مستوى الصيف القادم

Photo : YONHAP News

قالت شركة مطار إنتشون الدولي اليوم الاثنين إنه من المتوقع أن يسجل عدد الرحلات الجوية عبر مطار إنتشون خلال الفترة من أواخر مارس وحتى أواخر أكتوبر من العام القادم أعلى مستوياته على الإطلاق منذ افتتاحه.وتوقعت الشركة أن يصل عدد الرحلات الجوية من وإلى مطار إنتشون إلى 277 ألف رحلة في الصيف القادم، بزيادة نسبتها 33.8% مقارنة بصيف هذا العام.وقد تم تحديد عدد الرحلات الجوية لمطار إنتشون الدولي في اجتماع لاتحاد النقل الجوي الدولي عقد في دبي بالإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من الرابع عشر وحتى السابع عشر من شهر نوفمبر الجاري.وقال رئيس شركة مطار إنتشون الدولي "لي هاك جيه" إن شركات الطيران الأجنبية الكبرى تخطط لتسيير رحلات جديدة أو زيادة عدد رحلاتها القائمة إلى مطار إنتشون، مما سيسهم في استقرار أسعار تذاكر الطيران للمسافات الطويلة.