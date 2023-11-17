انخفاض عدد الشباب في كوريا بأكثر من مليونين خلال الـ20 عاما الماضية

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انخفض عدد الشباب في كوريا الجنوبية بأكثر من مليوني شخص على مدى السنوات العشرين الماضية بسبب التراجع في معدلات المواليد.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية، بلغ عدد الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 19 عاما و34 عاما، 10 ملايين و210 آلاف شخص في عام 2020 بعد أن كان 12 مليونا و880 ألفا في عام 2000.وبهذا بلغت حصة الشباب من إجمالي عدد السكان 20% في عام 2020، بعد أن كانت 28% في عام 2000.وأشار التقرير إلى أن عدد الأسر المكونة من شاب واحد بلغ مليونا و930 ألف أسرة في عام 2020، بعد أن كان 780 ألفا في عام 2000، وهو ما يعني أن واحدا من بين كل 5 شباب في كوريا يعيش وحيدا.كما أشار التقرير إلى أن عدد الشباب غير المتزوجين شهد زيادة ليصل إلى 82% في عام 2020، بعد أن كان 54% في عام 2000.وبلغ متوسط عمر الزواج لدى الشباب في كوريا 33.2 عام للذكور، و30.8 عاما للإناث.