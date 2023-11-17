حماس تعلن رغبتها في تمديد الهدنة الإنسانية مع إسرائيل لـ4 أيام

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أعربت حركة حماس أمس الأحد عن استعدادها للإفراج عن المزيد من الرهائن المحتجزين لديها، لتمديد الهدنة الإنسانية لمدة تتراوح بين يومين و4 أيام.ودخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة يومها الرابع وشهدت حتى الآن إطلاق سراح 3 مجموعات من الرهائن الإسرائيليين من غزة، و3 مجموعات أخرى من السجناء والمعتقلين الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.وقالت مصادر فلسطينية مطلعة إن حماس أبلغت الوسطاء موافقتها على تمديد الهدنة من يومين إلى 4 أيام، والإفراج عما يتراوح بين 20 و40 من الرهائن الإسرائيليين خلال تلك الفترة.وخلال أول 3 أيام من الهدنة، أفرجت حماس عن أكثر من 50 من الرهائن الإسرائيليين والأجانب، فيما أطلقت إسرائيل سراح 117 أسيرا خلال الفتر ذاتها.وقد دخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضي وتستمر 4 أيام قابلة للتمديد.ويتضمن اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة إطلاق 50 أسيرا إسرائيليا من غزة مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.