كوريا تضاعف الحد الأقصى للاسترداد الفوري للضرائب للسياح الأجانب

Photo : YONHAP News

قررت الحكومة الكورية مضاعفة الحد الأقصى للاسترداد الفوري للضرائب على المشتريات المؤهلة للسياح الأجانب، من 2.5 مليون وون حاليا إلى 5 ملايين وون، اعتبارا من العام القادم.جاء هذا القرار في اجتماع للوزراء ذوي الصلة بالشؤون الاقتصادية وتنمية الصادرات والاستثمار، عقد اليوم الاثنين برئاسة وزير المالية "تشو كيونغ هو"، حيث قال الوزير "تشو" إن الحكومة قررت مضاعفة الحد الأقصى للاسترداد الفوري للضرائب، ضمن الجهود الرامية إلى جذب المزيد من السياح الأجانب وتعزيز صناعة السياحة الكورية.وكانت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة قد قالت في شهر سبتمبر الماضي إنها سترفع الحد الأقصى للاسترداد الفوري للضرائب على المشتريات من المحلات المعفاة من الرسوم الجمركية من 500 ألف وون إلى 700 ألف وون في المرة الواحدة.