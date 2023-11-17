الرئيس يون يتلقى تقريرا عن تحركات كوريا الشمالية الأخيرة

Photo : YONHAP News

أصدر الرئيس يون صوك يول تعليمات للحكومة بالحفاظ على وضع استعداد عسكري قوي، بشأن رد كوريا الشمالية على تعليق جزء من بنود الاتفاق العسكري بين الكوريتين، الذي كان قد تم توقيعه في التاسع عشر من سبتمبر من عام 2018.جاء ذلك خلال تلقيه تقريرا من وزير الدفاع "شين وان شيك" ورئيس هيئة الأركان المشتركة "كيم ميونغ سو" اليوم الاثنين، حول الأوضاع الأمنية الراهنة، بمنها تحركات كوريا الشمالية ردا على قيام كوريا الجنوبية بتعليق جزء من بنود الاتفاق العسكري بعد إطلاق بيونغ يانغ قمرا اصطناعيا للتجسس العسكري.وفي هذا الصدد، قالت وزارة الدفاع اليوم إن كوريا الشمالية قامت مؤخرا بإعادة بناء مواقع المراقبة في الجبهة الشرقية، والتي تم تدميرها بناء على الاتفاق العسكري المبرم يوم التاسع عشر من سبتمبر من عام 2018، وأنها تقوم بزيادة عدد تشغيل المدفعيات الساحلية.