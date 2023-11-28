إصلاح الاضطرابات في عمليات الطوارئ في سيول

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تمت معالجة جميع الاضطرابات التي عانى منها مركز عمليات الطوارئ في سيول، حيث حدثت انقطاعات في نظام محطة البيانات المتنقلة الخاص به خلال يوم أمس الاثنين بسبب فشل الاتصال في شبكة "إي إل تي" من شركة كوريا تيليكوم، "كي تي".وقالت وكالة الإطفاء الوطنية إن خدمات نظام محطة البيانات المتنقلة توقفت من حوالي الساعة 8 وحتى الساعة 9:30 من صباح الاثنين، بسبب فشل في الاتصالات.وقد أدى هذا الاضطراب إلى تعبئة محطات الإطفاء الـ25 في سيول بعد تحديد المواقع التي تم إجراء مكالمات الطوارئ منها يدويا، حيث يتم استخدام من صباح الاثنين لإرسال بيانات المواقع إلى الكمبيوترات اللوحية المركبة في سيارات الإطفاء.وقال مسؤول في وكالة الإطفاء إن مركز العمليات يعمل حاليا بسلاسة، حيث قامت شركة كوريا تيليكوم بجهود إصلاح طارئة.وأضاف المسؤول أنه لحسن الحظ لم يكن هناك أي خلل في عمليات نقل المرضى إلى المستشفيات.