تدهور معنويات المستهلكين في كوريا للشهر الرابع على التوالي في نوفمبر

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تدهورت معنويات المستهلكين في كوريا للشهر الرابع على التوالي في نوفمبر الجاري.وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، انخفض مؤشر ثقة المستهلك المركب بمقدار 0.9 نقطة على أساس شهري ليصل إلى 97.2 في شهر نوفمبر الجاري، ليقل عن المستوى المعياري البالغ 100 نقطة، وهو ما يدل على أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين.وانخفض المؤشر لمدة أربعة أشهر متتالية بعد ارتفاعه إلى 103.2 في يوليو، وهو اتجاه يعزى إلى التباطؤ المطول في الاستهلاك المحلي بسبب ارتفاع الأسعار وارتفاع أسعار الفائدة على الرغم من علامات انتعاش الصادرات.وبلغ معدل التضخم المتوقع للعام القادم 3.4% في نوفمبر، دون تغيير عن الشهر السابق.وفي الوقت نفسه، انخفضت توقعات المستهلكين لأسعار المساكن بمقدار 2.6 نقطة على أساس شهري، لتصل إلى 102 نقطة، وهو تراجع للشهر الثاني على التوالي.