إسرائيل وحماس تتفقان على تمديد الهدنة ليومين إضافيين

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اتفقت إسرائيل وحركة حماس على تمديد الهدنة المؤقتة بينهما لمدة يومين إضافيين.أعلن ذلك المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية "ماجد الأنصاري" في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الاثنين، وهو اليوم الأخير لوقف إطلاق النار الأصلي، الذي استمر لمدة أربعة أيام.وقد أكدت حماس أيضا من جانبها أنها وافقت على التمديد لمدة يومين "بنفس الشروط".وسوف تمتد الهدنة التي تستمر أربعة أيام، والتي كانت قد بدأت في الساعة السابعة من صباح يوم الجمعة الماضي بالتوقيت المحلي، حتى صباح بعد غد الخميس، بحيث تطلق حماس خلالها سراح 20 رهينة أخرى بينما ستطلق إسرائيل سراح 60 سجينا فلسطينيا.ولم تؤكد إسرائيل بعد هذا التمديد.وكانت فترة التوقف الأصلية قد شهدت إطلاق سراح 50 رهينة إسرائيلية من قبل حماس، بينما سلمت إسرائيل أكثر من 150 سجينا فلسطينيا.