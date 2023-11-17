كوريا الشمالية تقول إن قمرها الاصطناعي التقط صورا للبيت الأبيض والبنتاغون

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زعمت كوريا الشمالية أن قمرها الاصطناعي للاستطلاع العسكري الذي أطلقته مؤخرا قد التقط صورا للرئاسة الأمريكية، البيت الأبيض، ووزارة الدفاع الأمريكية، بنتاغون، وحاملات طائرات نووية في قاعدة بحرية أمريكية.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء إن "كيم جونغ أون" تلقى تقريرا حول تلك العمليات من مركز التحكم العام في بيونغ يانغ، التابع للإدارة الوطنية لتكنولوجيا الطيران، صباح أمس الاثنين وفجر اليوم.وشاهد كيم صور الأقمار الاصطناعية للبيت الأبيض والبنتاغون التي تم التقاطها في الساعة 11:36 من مساء الاثنين، وقاعدة "نورفولك" البحرية، وحوض "نيوبورت نيوز" لبناء السفن، ومطار "فيرجينيا".وكانت كوريا الشمالية قد زعمت أولا أن جيشها التقط صورا لمنشآت رئيسية في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بعد إطلاق قمرها الاصطناعي للتجسس يوم الثلاثاء الماضي، لكنها لم تنشر أيا من تلك الصور. وقال التقرير إن كيم أعرب عن ارتياحه الكبير للتقدم الناجح في عمليات القمر الاصطناعي. كما قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن عملية "الضبط الدقيق" للقمر الاصطناعي تجري بنجاح قبل الموعد المحدد. وفي وقت سابق، قالت كوريا الشمالية إن القمر الاصطناعي "ماللي كيونغ 1" سيبدأ مهامه الرسمية يوم الجمعة، بعد إجراء فحص على عملياته لمدة تتراوح بين سبعة وعشرة أيام.