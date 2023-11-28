كوريا الشمالية تعلن عن أصوات معارِضة في الانتخابات للمرة الأولى

Photo : YONHAP News

أعلنت كوريا الشمالية، للمرة الأولى على الإطلاق، عن وجود أصوات معارضة في الانتخابات.وقال تقرير نشرته صحيفة "رودونغ شينمون"، وهي الصحيفة الرسمية لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، إنه تم انتخاب إجمالي 27 ألفا و858 عاملا ومزارعا ومثقفا ومسؤولا، كنواب جدد في مجالس المقاطعات والمدن والمقاطعات، ضمن الانتخابات المحلية التي أجريت أول من أمس الأحد. وبحسب التقرير، فقد أدلى 99.63% من الناخبين المؤهلين بأصواتهم، بينما لم يتمكن الـ0.37% المتبقين من المشاركة لأنهم كانوا يقيمون في الخارج أو يعملون بعيدا في البحر. وفي انتخابات نواب المجالس الشعبية الإقليمية، أفاد التقارير بأن 99.91% صوتوا لصالح مرشحي الحزب، مقابل 0.09% ضدهم، بينما صوت 99.87% في انتخابات نواب مجالس المدن والمقاطعات لصالح مرشحي الحزب. ومقابل معارضة بنسبة 0.13%.وفي الانتخابات المحلية التي جرت في يوليو 2019، زعمت كوريا الشمالية أن نسبة مشاركة الناخبين وصلت إلى 99.89 %، مع تصويت بنسبة 100 % للمرشحين المدعومين من الحزب. وكان تقرير الأمس هو أول مرة تنشر فيها وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية شيئا عن وجود أصوات معارضة في الانتخابات. ويقول المراقبون إن الكشف النادر عن الأصوات المعارضة في الانتخابات الأخيرة هو خطوة واضحة للادعاء بأن الانتخابات أجريت بشكل ديمقراطي.