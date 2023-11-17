بلدية سيول تبني نظاما طبيا ليليا للأطفال

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صرحت بلدية مدينة سيول بأنها قررت بناء نظام طبي للأطفال خاص بفترات الليل وأيام العطلات، وأنها أنهت عملية اختيار المؤسسات الطبية المشاركة فيه.وأوضحت البلدية أن عيادة "سلامة الأطفال" مثلا قد اختارت 8 فروع لها في سيول من أجل تقديم الخدمات العلاجية حتى الساعة التاسعة من مساء الأيام العادية وأنها ظلت تشغلها منذ شهر أبريل الماضي، بينما تخطط عيادة "ضوء القمر للأطفال" أيضا لزيادة فروعها التي تقدم خدمات علاجية للأطفال في الليل وأيام العطلات، من 4 فروع إلى 9 فروع.وتنوي البلدية اختيار مؤسستين طبيتين لتشغيل مراكز استشارة ليلية في الفترة من الساعة التاسعة وحتى الساعة الثانية عشرة ليلا، على أن تبدأ أعمالها في شهر ديسمبر القادم بعد فترة إعداد.ومن المقرر أن يقدم أخصائيو طب الأطفال والممرضات في تلك المراكز استشارات طبية بناء على القوائم المرجعية الخاصة بالأعراض المرضية، إلى جانب تقديم طرق علاج بسيطة، وتقديم توجيهات حول زيارة المؤسسات الطبية المناسبة.وقالت "بارك يو مي" مديرة مكتب صحة المواطنين التابع لبلدية سيول إن البلدية ستعمل بالتعاون مع إدارات المناطق في سيول على الاستمرار في زيادة عدد المؤسسات الطبية المشاركة في النظام الطبي الجديد للأطفال ليكون أكثر شمولا.