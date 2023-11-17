فيلم ربيع سيول يحقق مليوني مشاهدة في اليوم السادس من عرضه

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صرحت شركة "بلاس إم إنترتينمنت" الكورية المسؤولة عن توزيع فيلم "ربيع سيول" للمخرج "كيم صونغ سو"، بأن عدد مشاهديه قد تجاوز مستوى مليونين أمس الاثنين، بعد مرور 6 أيام فقط من بدء عرضه، وهي ثاني أقصر فترة بالنسبة للأفلام التي عُرضت هذا العام لتحقيق هذا المستوى، بعد فيلم "مدينة الجرائم" الذي كان قد تجاوز مستوى مليوني مشاهد بعد مرور 4 أيام من بدء عرضه في شهر يونيو الماضي، ثم انضم إلى مجموعة الأفلام التي سجلت أكثر من 10 ملايين مشاهد، بينما تجاوز عدد مشاهدي فيلم "التهريب" الذي أخرجه "ريو سُنغ وان" ذلك المستوى بعد مرور 7 أيام من بدء عرضه.وكان فيلم "ربيع سيول" قد استقطب حوالي 200 ألف مشاهد في اليوم الأول من عرضه، الذي وافق يوم الأربعاء الماضي 22 نوفمبر، ثم بلغ عدد مشاهديه حوالي مليون ونصف المليون بعد مرور 3 أيام.ويدور الفيلم حول الانقلاب العسكري الذي شهدته كوريا الجنوبية يوم 12 ديسمبر 1979، حيث يصور ما حدث خلال 9 ساعات من التوتر، بين "جون دو كوانغ" القائد الأمني ​​الذي يحاول الاستيلاء على السلطة، و"لي تيه شين" قائد أمن العاصمة، الذي يحاول الدفاع عن البلاد ضده.ورغم أن قصة الفيلم قائمة على أساس حادثة فعلية تتعلق بشخصيات حقيقية، بمن في ذلك الرئيسان الأسبقان "جون دو هوان" و"روه تيه او"، إلا أن النقاد يقولون إن إضفاء طابع خيالي عليه قد زاد من المتعة الدراماتيكية.