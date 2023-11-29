الرئيس يون يؤكد أن السلام المعتمِد على حُسن النيّة مجرد وهم

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قال الرئيس "يون صوك يول" إن تاريخ البشرية يظهر أن السلام الذي يعتمد على حُسن نوايا الطرف الآخر هو مجرد حلم ووهم.جاء ذلك في خطاب ألقاه الرئيس الكوري الجنوبي أمام الجلسة الكاملة للمجلس الاستشاري للتوحيد السلمي في مدينة "إيل سان"، إلى الشمال الغربي من سيول، أمس الثلاثاء، حيث شدد الرئيس على أن السلام الحقيقي يتم تحقيقه من خلال القوة الساحقة والتصميم الحازم على استخدام تلك القوة في أي وقت للدفاع عن النفس.ويرى المراقبون أن هذه التصريحات تشير إلى أن الاتفاق العسكري بين الكوريتين لعام 2018 كان موجودا بالاسم فقط، حيث ظلت كوريا الشمالية تعمل على زيادة تهديداتها ضد أمن كوريا الجنوبية، بما في ذلك إطلاق قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري واستعادة مواقع الحراسة الأمامية داخل المنطقة منزوعة السلاح.وقال الرئيس إن صواريخ كوريا الشمالية وأسلحتها النووية هي وسيلة للدولة المنعزلة لحشد قوى تحمي نظامها الحاكم، وأضاف أن السبب وراء عدم قدرة بيونغ يانغ على التخلص من أسلحتها النووية هو أنها تعتقد أن مثل هذه الخطوة ستعرض ديكتاتوريتها الحاكمة للخطر بشكل أساسي. وأشار يون إلى أن النظام الكوري الشمالي يهدف إلى تعويض القوة العسكرية غير النووية الحديثة لكوريا الجنوبية بأسلحته النووية وصواريخه، بينما يسعى لتفكيك تحالفات كوريا الجنوبية وتعاونها مع الدول الأخرى من خلال التهديد باستخدام الطاقة النووية، مشيرا إلى أن مثل هذه الجهود تبدو سخيفة.