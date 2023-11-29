المكتب الرئاسي يعرب عن أسفه لعدم حصول بوسان على حق استضافة الإكسبو

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أعرب المكتب الرئاسي الكوري عن أسفه "للنتيجة المخيبة للآمال"، بعد أن فشلت محاولة كوريا لاستضافة معرض إكسبو العالمي 2030 في مدينة بوسان الساحلية.جاء ذلك في تصريحات أدلت بها المتحدثة باسم الرئاسة "كيم أون هيه" في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، بعد أن أعلن المكتب الدولي للمعارض، وهو الهيئة المنظمة للإكسبو، أن العاصمة السعودية الرياض قد حصلت على حق استضافة إكسبو 2030.وقالت كيم إن حكومة كوريا الجنوبية والقطاع الخاص قد عملوا بجد كفريق واحد للفوز باستضافة الإكسبو، وأعربت عن الامتنان لمواطني بوسان والجمهور الذين سهروا حتى وقت متأخر لمتابعة النتائج.كما أعرب رئيس الوزراء "هان دوك سو"، الذي قاد حملة كوريا، عن خيبة أمله، لكنه قدم الشكر كل من دعمها. واعتذر هان عن الفشل في تلبية توقعات الجمهور، وقال إنه يشعر بإحساس كبير بالمسؤولية، وأضاف أن الحكومة ستواصل البناء على الأصول الدبلوماسية المكتسبة من خلال التعامل مع 182 دولة.وفي التصويت النهائي الذي أجري أمس الثلاثاء في باريس، حصلت الرياض على إجمالي 119 صوتا، بينما حصلت بوسان على 29 صوتا، وحصلت روما الإيطالية على 17 صوتا، من ممثلي المكتب الدولي للمعارض المشاركين في التصويت.