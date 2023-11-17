عمدة بوسان يقول إن عرض استضافة إكسبو 2035 قيد الدراسة

Photo : YONHAP News

قال عمدة مدينة بوسان "باك هيونغ جون" إن المدينة ستدرس التقدم بطلب لاستضافة معرض إكسبو العالمي 2035 بعد خسارتها في مسعاها لاستضافة إكسبو 2030 أمام مدينة الرياض السعودية.وبعد مشاهدة النتائج في باريس أمس الثلاثاء، قال باك إنه خلال حملة المدينة، تم الاعتراف بقدرات بوسان التنافسية وإمكاناتها الكبيرة من قبل العديد من البلدان حول العالم، وسوف يتم إجراء مناقشات مع الحكومة المركزية ومواطني المدينة حول إمكانية تكرار هذه المحاولة في غضون 12 عاما. وأكد عمدة بوسان أن المدينة لن تهتز أو تضعف، مؤكدا أن التحدي الذي تواجهه من أجل مستقبل أفضل للإنسانية سوف يستمر.وقال باك إنه على الرغم من أن عرض بوسان لمعرض إكسبو كان بمثابة مشروع وطني، إلا أن الحملة الكاملة تم إطلاقها فقط بعد تنصيب حكومة الرئيس يون صوك يول بعد عام من إطلاق الحملة السعودية. وأضاف أنه لا يوجد وقت للإحباط من نتيجة التصويت، معربا عن ثقته في أن بوسان ستفوز في المرة القادمة إذا قبلت التحدي مع تذكر جهد وشغف أولئك الذين عملوا هذه المرة.وفي التصويت النهائي، تم اختيار الرياض لاستضافة الإكسبو حيث حصلت على إجمالي 119 صوتا، بينما حصلت بوسان على 29 صوتا، وحصلت روما على 17 صوتا من ممثلي المكتب الدولي للمعارض المشاركين في التصويت.