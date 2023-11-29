معنويات الأعمال في كوريا تستمر كما هي في نوفمبر

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ظلت معنويات الأعمال في كوريا ثابتة خلال شهر نوفمبر الجاري، على الرغم من انتعاش أسعار أشباه الموصلات والتوقعات بزيادة الطلب.وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء أن مؤشر مسح الأعمال لجميع الصناعات قد بلغ 70 نقطة في نوفمبر، دون تغيير عن الشهر السابق.وتدل قراءة المؤشر بأقل من 100 نقطة على أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين. وارتفع مؤشر المصنعين بنقطة واحدة على أساس شهري ليصل إلى 70 نقطة في نوفمبر، مرتفعا للشهر الثالث على التوالي منذ أغسطس، بينما انخفض مؤشر الصناعات غير التحويلية، الذي يشمل المطاعم وتجار الجملة وشركات التجزئة، بنقطتين على أساس شهري ليصل إلى 69 نقطة، متراجعا للشهر الثاني على التوالي.وفي الوقت نفسه، بلغت توقعات أعمال الشركات المحلية لشهر ديسمبر 69 نقطة دون تغيير عن الشهر السابق.