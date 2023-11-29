كوريا وتشيلي تعقدان محادثات حول تطوير اتفاقية التجارة الحرة

من المقرر أن تعقد كوريا الجنوبية وتشيلي محادثات في سيول حول تحديث اتفاقية التجارة الحرة الثنائية بينهما.ووفقا لوزارة التجارة الكورية، فإن الجولة الثامنة من المفاوضات حول تعديلات اتفاقية التجارة الحرة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل 2004، ستُعقد من اليوم الأربعاء وحتى بعد غد الجمعة، حيث يسعى الجانبان إلى تضمين المعايير الجديدة والأخذ في الاعتبار التغيرات في البيئة التجارية خلال فترة السنوات العشرين الماضية.وسوف يناقش الجانبان خلال هذه الاجتماعات المسائل ذات الصلة بالسلع الأساسية، بالإضافة إلى تحديث القواعد الخاصة بقطاعات متنوعة، بما في ذلك الطاقة والمعادن وتسهيل التجارة والملكية الفكرية والاقتصاد الرقمي والعمل والبيئة.وتتوقع الحكومة أن تستفيد كوريا الجنوبية من إمدادات أكثر سلاسة للموارد المعدنية بعد الانتهاء من المفاوضات مع تشيلي، التي تعتبر دولة غنية بالموارد المعدنية وموطن أكبر رواسب لليثيوم والنحاس على مستوى العالم.وقال كبير المفاوضين الكوريين "آن تشانغ يونغ" إن الجانبين توصلا إلى توافق في بعض المجالات، وأن الاجتماعات سوف تركز على الامتيازات الجمركية والملكية الفكرية والبيئة، والتعاون في مجال الطاقة والمعادن.