واشنطن ترفض ادعاءات كوريا الشمالية بشأن صور التجسس

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رفضت وزارة الدفاع الأمريكية ادعاءات كوريا الشمالية بأن قمرها الاصطناعي للتجسس العسكري قام بتصوير منشآت أمريكية رئيسية، مشيرة إلى أن هناك "الكثير من الصور" للبنتاغون والبيت الأبيض على الإنترنت.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، بنتاغون"، الجنرال "باتريك رايدر"، خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، عندما طلب منه التعليق على ادعاءات كوريا الشمالية، حيث قال إنه ليست لديه معلومات ليقدمها فيما يتعلق بالصور التي يُزعم أن القمر الاصطناعي الخاص بها قد التقطها.وردا على سؤال حول ما إذا كان إطلاق القمر الاصطناعي ناجحا، قال المتحدث إن الولايات المتحدة على علم بأن بيونغ يانغ أطلقت صاروخا فضائيا باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، وأن الحمولة دخلت إلى المدار.ورفض رايدر تصنيف عملية الإطلاق على أنها ناجحة، وأضاف أن الأمر متروك لبيونغ يانغ لتحديد ما تأمل في تحقيقه.وأضاف أن الولايات المتحدة ستحافظ على التشاور الوثيق مع كوريا الجنوبية واليابان والشركاء الآخرين، كما ستراقب التطورات ذات الصلة عن كثب، مشددا على أن الولايات المتحدة سوف تستمر في التزاماتها بشكل صارم تجاه كوريا الجنوبية واليابان لتوفير الردع الموسع.