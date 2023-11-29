أنباء عن اقتراب إسرائيل وحماس من اتفاق على تمديد الهدنة الثانية

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قالت تقارير إعلامية مصرية إن إسرائيل وحماس تقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد آخر للهدنة المؤقتة بينهما.ونقلت وسائل الإعلام المصرية أمس الثلاثاء عن مصادر في القاهرة قولها إن الجانبين اتفقا من حيث المبدأ على تمديد وقف إطلاق النار بنفس شروط الاتفاق السابق، في حين قال مسؤول إسرائيلي إنه لم يتم تأكيد ذلك، لكن المراجعة جارية.وفي وقت سابق من يوم أمس، أجرى رؤساء وكالات المخابرات الأمريكية والإسرائيلية محادثات بشأن التمديد المحتمل للهدنة مع رئيس الوزراء القطري "محمد بن عبد الرحمن آل ثاني".وكانت إسرائيل وحماس قد دخلتا يوم الجمعة الماضي في هدنة مؤقتة مدتها أربعة أيام، ثم تم تمديدها ليومين. وإذا تم الاتفاق على تمديد آخر لمدة يومين، فسوف تنتهي الهدنة في الساعة السابعة من صباح السبت القادم.