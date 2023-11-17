كوريا الشمالية تواصل إغلاق سفاراتها حول العالم

Photo : YONHAP News

كشف تقرير نشرته صحيفة "ذا ديلي ستار" البنغالية اليوم الأربعاء عن أنه تم إغلاق سفارة كوريا الشمالية في دكا عاصمة بنغلاديش يوم العشرين من شهر نوفمبر الجاري.وأشار التقرير إلى أن كوريا الشمالية كانت قد أبلغت الحكومة البنغالية بأن سفارتها في الهند سوف تتولى أعمال سفارتها في دكا.وقد تمت إقامة العلاقات الدبلوماسية بين كوريا الشمالية وبنغلاديش في عام 1973، ولم تفتح بنغلاديش سفارة لها في كوريا الشمالية حتى الآن، حيث يقوم سفيرها لدى الصين بأعمال سفارتها في بيونغ يانغ.وعلى صعيد آخر، نقل موقع "إن كي" الإخباري الأمريكي المتخصص في شؤون كوريا الشمالية أمس الثلاثاء، عن متحدث باسم وزارة خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية، قوله إن سفارة كوريا الشمالية لدى الكونغو سيتم إغلاقها، بحيث تتولى سفارة كوريا الشمالية في إثيوبيا أعمال سفارتها في الكونغو. وأضاف المتحدث أن كوريا الشمالية لم توضح سبب إغلاق سفارتها في الكونغو.وقد أقامت كوريا الشمالية والكونغو علاقاتهما الدبلوماسية في عام 1964.بهذا سيكون عدد سفارات كوريا الشمالية التي تم إغلاقها منذ شهر نوفمبر الماضي 7 سفارات، في إسبانيا وأنغولا وأوغندا وهونغ كونغ ونيبال وبنغلاديش والكونغو.ويرى المراقبون أن السبب الرئيسي في مواصلة كوريا الشمالية إغلاق سفاراتها حول العالم يرجع إلى مرورها بأزمة اقتصادية خطيرة.