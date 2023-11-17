إسرائيل وحماس تقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد الهدنة

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قالت تقارير إعلامية إن إسرائيل وحركة حماس تقتاربان من التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد آخر للهدنة الموقتة بينهما.ونقلت التقارير عن مصادر مطلعة قولها إن الجانبين اتفقا من حيث المبدأ على تمديد وقف إطلاق النار بنفس شروط الاتفاق السابق. وفي هذا الصدد، قال مسؤول في الحكومة الإسرائيلية إنه لم يتم تأكيد ذلك حتى الآن، لكنه أضاف أن المراجعة جارية.وقد عقد أمس الثلاثاء في قطر اجتماع بين "وليام بيرنز" مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه"، و"ديفيد بارنيا" مدير المخابرات الإسرائيلية "موساد"، والشيخ "محمد بن عبد الرحمن آل ثاني" رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري.وقالت وزارة الخارجية القطرية إنه تم خلال هذا الاجتماع بحث القضايا المتعلقة بتمديد الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحركة حماس.وقد اتفقت إسرائيل وحركة حماس أمس الثلاثاء على تمديد الهدنة بينهما لمدة يومين إضافية بعد 4 أيام من وقف إطلاق النار.