معدل الخصوبة في كوريا يصل لأقل مستوى في الربع الثالث من هذا العام

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بلغ معدل الخصوبة الكلي في كوريا الجنوبية 0.7 طفل لكل امرأة قادرة على الإنجاب، في الربع الثالث من هذا العام، مسجلا بذلك أقل مستوياته على الإطلاق.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء، بلغ عدد المواليد الجدد في شهر سبتمبر الماضي 18 ألفا و707 أطفال، بانخفاض نسبته 14.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك أقل رقم منذ أن بدأ إعداد الإحصاءات الشهرية ذات الصلة في شهر سبتمبر من عام 1981.وأشار التقرير إلى أن معدل الخصوبة الكلي، وهو متوسط عدد المواليد الأحياء لكل امرأة خلال حياتها الإنجابية، بلغ 0.7 طفل في الربع الثالث من هذا العام، بانخفاض مقداره 0.1 طفل مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وقال التقرير إن إجمالي عدد المواليد الجدد في أول 9 أشهر من هذا العام بلغ 177 ألفا و136 طفلا، بانخفاض نسبته 8.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.ومن المرجح أن يصل إجمالي عدد المواليد الجدد لهذا العام إلى أقل من 240 ألف طفل.أما عدد الوفيات في شهر سبتمبر فبلغ 28 ألفا و364 حالة وفاة، بانخفاض نسبته 3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما أدى إلى انخفاض عدد سكان كوريا بمقدار 9 آلاف و657 نسمة.