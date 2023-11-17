كوريا الجنوبية تستأنف تشغيل موقع حراسة في الخطوط الأمامية

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يخطط الجيش الكوري الجنوبي لاستئناف تشغيل موقع الحراسة في الجبهة الأمامية في منطقة "كو صونغ" بمقاطعة "كانغ وان"، بعد أن ظل شاغرا بموجب الاتفاق العسكري الموقع بين الكوريتين في عام 2018.ووفقا لمصادر حكومية متعددة اليوم الأربعاء، يخطط الجيش لاستئناف تشغيل الموقع الذي تم الحفاظ على شكله الأصلي دون تعرض للتدمير.وبموجب الاتفاق العسكري، قامت الكوريتان بتدمير 10 مواقع حراسة على كل جانب داخل المنطقة منزوعة السلاح، فيما تم الحفاظ على الشكل الأصلي لموقع واحد لكل جانب، مع سحب الجنود والأسلحة منهما.وتأتي خطة الجيش الكوري الجنوبي بعد أن أعلنت كوريا الشمالية أنها ألغت من جانبها الاتفاق العسكري يوم الخميس الماضي، احتجاجا على تعليق كوريا الجنوبية جزءا من بنود الاتفاق، ردا على إطلاق بيونغ يانغ قمرا اصطناعيا للتجسس العسكري.وقد بدأت كوريا الشمالية يوم الجمعة الماضي في إعادة بناء 11 موقعا للحراسة كان قد تم تدميرها أو سحب الجنود منها بناء على الاتفاق العسكري بين الكوريتين، وقامت بنشر أسلحة ثقيلة فيها.