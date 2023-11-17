الرئيس يون يؤكد أن السلام المعتمد على حسن نية الطرف الآخر وهمي

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أدان الرئيس الكوري "يون صوك يول" تطوير كوريا الشمالية أسلحة نووية وصاروخية.وفي كلمة ألقاها في مؤتمر المجلس الاستشاري الوطني للتوحيد السلمي الذي عقد أمس الثلاثاء، أكد الرئيس "يون" أن السلام المعتمد على حسن نية الطرف الآخر وهمي، قائلا إن كوريا الشمالية تحاول تحييد إرادة كوريا الجنوبية الأمنية وكسر التحالف والتعاون من خلال التهديدات النووية.وأضاف أن كوريا الشمالية تهدف من وراء تطوير البرامج النووية والنووية إلى الحفاظ على نظامها الدكتاتوري.وشدد الرئيس "يون" على أن السلام الحقيقي مبني على القوة الساحقة والإرادة الحازمة لاستخدام تلك القوة في أي وقت لحماية النفس.وقال إن التوحيد الذي تسعى كوريا الجنوبية إليه هو توحيد ديمقراطي وسلمي يتمتع من خلاله جميع المواطنين بالحرية والازدهار، مؤكدا أن الطريق لتوحيد الكوريتين سيكون بعيد المنال دون تحسين وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.وأعرب الرئيس "يون" عن نيته زيادة التعاون مع المجتمع الدولي بشأن قضية حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، مشيرا إلى أن التوحيد الديمقراطي والسلمي المبني على الحرية وحقوق الإنسان وسيادة القانون سيسهم في تحقيق السلام والازدهار ليس فقط في شبه الجزيرة الكورية بل في العالم أجمع أيضا.