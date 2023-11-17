الرئيس يون يعتذر للشعب عن الفشل في استضافة إكسبو

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تحمل الرئيس الكوري "يون صوك يول" مسؤولية الفشل في الفوز بحق استضافة معرض إكسبو الدولي 2030 في مدينة بوسان، واعتذر لمواطني مدينة بوسان وللشعب الكوري عن التسبب في خيبة الأمل لهم.وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء في المكتب الرئاسي، قال الرئيس "يون" إن التوقعات بشأن نتائج تصويت تحديد مكان إقامة المعرض كانت خاطئة، مرجعا السبب في فشل المساعي الكورية إلى أوجه القصور من جانبه. وأشاد بالجهود المكثفة التي بذلها على مستوى القطاعين العام والخاص خلال فترة عام للفوز بحق استضافة معرض إكسبو الدولي.وأضاف أن المحاولة لاستضافة الإكسبو كانت تتعلق بمتابعة التنمية في بوسان، كما كانت تتعلق أيضا بتحقيق نمو سريع لكوريا من خلال تحقيق تنمية متوازنة بين مدينتيْ سيول وبوسان.وأكد أن استراتيجية كوريا للتنمية المتوازنة بين أقاليمها سيتم اتباعها كما هو مخطط له رغم فشل محاولة استضافة الإكسبو.وهنأ الرئيس "يون" المملكة العربية السعودية، الدولة الشريكة الرئيسية لكوريا الجنوبية، على الفوز بحق استضافة إكسبو الدولي 2030 في الرياض، معربا عن استعداد كوريا لتقديم الدعم لإنجاح إكسبو الرياض.