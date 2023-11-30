منظمة التعاون الاقتصادي تخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد الكوري إلى 1.4%

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خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو الاقتصاد الكوري الجنوبي لهذا العام، بينما رفعت توقعاتها لعام 2024.وفي تقرير أصدرته أمس الأربعاء، توقعت المنظمة أن يسجل الاقتصاد الكوري نموا بمعدل 1.4% هذا العام، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن توقعات سبتمبر، لتوافق توقعات حكومة كوريا الجنوبية والبنك المركزي الكوري وصندوق النقد الدولي.وبالنسبة للعام القادم، رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها من 2.1% إلى 2.3%، مع الحفاظ على توقعاتها البالغة 2.7% للاقتصاد العالمي.أما بالنسبة للتضخم، فقد توقعت المنظمة أن تسجل أسعار المستهلكين في كوريا الجنوبية نموا بنسبة 3.6% هذا العام و2.7% في العام القادم، بزيادة 0.2 نقطة مئوية و0.1 نقطة مئوية على التوالي عن توقعاتها السابقة.وأوصت المنظمة بأن تعزز كوريا سلامتها المالية، حيث توقعت أن يرتفع ضغط الإنفاق المالي فيها إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040 بسبب تسارع شيخوخة السكان.