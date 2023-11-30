رئيس الوزراء يصدر أمرا بدعم الاستجابة للطوارئ في أعقاب زلزال كيونغ جو

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أصدر رئيس الوزراء الكوري "هان دوك سو" أوامر طارئة بعد رفع مستوى التأهب للزلازل إلى مستوى "الحذر"، عقب الزلزال الذي ضرب مدينة "كيونغ جو" بمقاطعة شمال "كيونغ سانغ" في الساعات الأولى من اليوم الخميس، وبلغت شدته 4 درجات.وأصدر "هان" تعليماته أولا لوزير الداخلية والسلامة بإدارة الوضع بصورة شاملة وتقديم الدعم لحالات الطوارئ للسكان في المناطق المعرضة للخطر، لتمكين الإخلاء السريع إذا دعت الحاجة، مع التأكد بصورة شاملة أيضا من أن أنظمة الإنذار من الزلازل تعمل بصورة صحيحة.ودعا رئيس الوزراء وزراء الصناعة والعلوم والنقل إلى إجراء تفتيش شامل للتحقق من عمل محطات الطاقة النووية والكهرباء والاتصالات والنقل دون انقطاع.كما أمر "هان" وزير الثقافة ورئيس هيئة الأرصاد الجوية بتزويد الجمهور بالمعلومات حول الزلزال بشفافية وسرعة لتهدئة أي قلق.يذكر أن الحكومة الكورية ترفع مستوى التأهب من الزلازل عند مستوى "الحذر" عندما يحدث زلزال بقوة 4 درجات أو أقل لثلاث مرات أو أكثر، في منطقة معينة خلال مدة زمنية قصيرة.