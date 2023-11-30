زلزال بقوة 4 درجات يضرب كيونغ جو

Photo : KBS

ضرب زلزال بلغت قوته 4 درجات مدينة "كيونغ جو" بمقاطعة شمال "كيونغ سانغ" اليوم الخميس قبل الساعة الخامسة صباحا بقليل.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية أنه تم رصد هزة أرضية في الساعة 4:55 صباحا في موقع يوجد على بعد 19 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من مدينة "كيونغ جو"، ويقدر مركز الزلزال بحوالي 12 كيلومترا.وحتى الساعة 5:03 صباحا، تلقت خدمة الإنقاذ والطوارئ على رقم 119 في مقاطعة شمال "كيونغ سانغ" 34 تقريرا بخصوص الزلزال، ولكن لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار. وأعلنت الشركة الكورية للطاقة المائية والطاقة النووية أن عمليات المحطات النووية لم تتأثر بالزلزال.وكان الموقع الذي ضربه زلزال اليوم قريبا من المكان الذي شهد أقوى زلزال في كوريا في 12 سبتمبر 2016 وبلغت شدته 5.8 درجات.ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية، وقع إجمالي 418 زلزالا بقوة درجتين أو أعلى داخل دائرة نصف قطرها 50 كيلومترا من مركز الزلزال الأخير، وذلك منذ عام 1978.وشهدت كوريا منذ بداية هذا العام وحتى الآن 99 زلزالا بلغت قوتها أكثر من درجتين، وكان زلزال الخميس هو ثاني أقوى هذه الزلازل.