عقوبات أمريكية على شركة لغسل أموال كوريا الشمالية

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فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة لخلط العملات المشفرة تُستخدم من أجل تسهيل أنشطة غسل الأموال لصالح مجموعة قرصنة إلكترونية تابعة لكوريا الشمالية.وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية على موقعه على الإنترنت أمس الأربعاء أنه فرض عقوبات على شركة "سندباد"، وهي شركة لخلط العملات المشفرة، موضحا أنها تُستخدم "كأداة رئيسية لغسل الأموال" لصالح مجموعة "لازاروس" للقرصنة التابعة لكوريا الشمالية.وفقا للمكتب، قامت شركة "سندباد" بمعالجة ملايين الدولارات من العملات المشفرة التي سرقتها مجموعة "لازاروس".وأضاف المكتب أن مجرمي الإنترنت يستخدمون شركة "سندباد" لإخفاء المعاملات المرتبطة بالأنشطة الخبيثة، مثل التهرب من العقوبات وتهريب المخدرات وشراء مواد الاستغلال الجنسي للأطفال والمبيعات غير المشروعة في أسواق الشبكة المظلمة.وتأتي هذه الخطوة الأخيرة بعد أن أكدت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي بشأن كوريا الشمالية يوم 27 أكتوبر، أن "لازاروس" قامت بغسل ما قيمته 100 مليون دولار من البيتكوين من خلال شركة "سندباد"، نقلا عن دراسات أجرتها شركة "إليبتك إنتربرايزيز"، وهي شركة لتحليل البلوك تشين.