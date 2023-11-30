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موجة باردة تضرب كوريا الجنوبية اليوم الخميس

Write: 2023-11-30 10:28:48

موجة باردة تضرب كوريا الجنوبية اليوم الخميس

Photo : YONHAP News

من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى ما تحت الصفر المئوي في كوريا الجنوبية اليوم الخميس، وبما يصل إلى 10 درجات مئوية تحت الصفر في بعض أجزاء البلاد.

وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية إن درجات الحرارة الصغرى في الصباح ستصل إلى حوالي 10 درجات تحت الصفر في الأجزاء الشمالية من مقاطعة "كيونغ كي" ومقاطعة شمال "تشونغ تشُنغ"، وكذلك في المناطق الداخلية والجبلية من مقاطعة "كانغ وان".

وبوجه عام، من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى الصباحية بين 2 و11 درجة تحت الصفر.

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى بعد الظهر إلى حوالي 5 درجات مئوية في معظم أنحاء البلاد، لكن الرياح الباردة ستجعل درجة الحرارة المحسوسة أكثر برودة.

وفي سيول، من المتوقع أن تصل درجة الحرارة الصغرى الصباحية إلى 8 درجات تحت الصفر، لكن درجة الحرارة المحسوسة ستصل إلى 14 درجة تحت الصفر عند مراعاة برودة الرياح.
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