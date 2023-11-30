لجنة الخدمات المالية تفرض عقوبات على رؤساء سابقين وحاليين لسبع مؤسسات مالية

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فرضت لجنة الخدمات المالية الكورية عقوبات مشددة على رؤساء سابقين وحاليين لسبع من البنوك وشركات الأوراق المالية التي أساءت بيع منتجات الصناديق الخاصة بشركتي "لايم" لإدارة الأصول و"أوبتيموس" لإدارة الأصول، المتورطتيْن في فضيحة استثمار.وتوصلت اللجنة إلى هذا القرار خلال اجتماع عقدته أمس الأربعاء فيما يتعلق بكبار المسؤولين في شركة "شين هان" للأوراق المالية، وشركة "كي بي" للأوراق المالية، وشركة "ديه شين" للأوراق المالية، وشركة "إن إتش" للاستثمار والأوراق المالية، والبنك الصناعي الكوري، وبنك "شين هان"، ومجموعة "شين هان" المالية.وفيما يتعلق بفضيحة شركة "لايم"، قررت اللجنة إيقاف الرئيس التنفيذي لشركة "كي بي" للأوراق المالية "بارك كيونغ ريم" لمدة 3 أشهر بسبب انتهاكه الالتزامات المتعلقة بوضع معايير الرقابة الداخلية وتوفير صناديق استثمار مصرح لها بالاقتراض لشركة "لايم".ووجهت اللجنة إنذارا تحذيريا لنائب رئيس مجلس إدارة شركة "ديه شين" للأوراق المالية "يانغ هونغ صوك".وفيما يتعلق بالفضيحة المتعلقة بشركة "أوبتيموس"، أصدرت اللجنة إنذارا توبيخيا للرئيس التنفيذي لشركة "إن إتش" للاستثمار والأوراق المالية "جونغ يونغ تشيه".ومن المقرر أن تسعى هيئة الرقابة المالية إلى اتخاذ إجراءات عقابية منفصلة ضد كبار المسؤولين في المؤسسات المالية المذكورة.وفي نوفمبر 2020، قررت هيئة الرقابة المالية إصدار إنذارات توبيخية لكل من "بارك" و"يانغ".