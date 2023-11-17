البنك المركزي الكوري يجمد سعر الفائدة مجددا

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قرر البنك المركزي الكوري تجميد سعر الفائدة عند 3.5% للمرة السابعة هذا العام، بعد تجميدها في كل من فبراير وإبريل ومايو ويوليو وأغسطس وأكتوبر.جاء ذلك في اجتماع عقدته لجنة السياسات المالية التابعة للبنك المركزي صباح اليوم، حول توجهات السياسات المالية.ويقول المراقبون إن سبب قرار البنك المركزي الكوري بتجميد سعر الفائدة يرجع على الأرجح إلى استمرار الوضع الاقتصادي المتأزم، المتمثل في ركود النمو وزيادة عدم التوازن المالي، بما في ذلك زيادة القروض الأسرية، حيث لم يجد البنك المركزي أي سبب لرفع سعر الفائدة حتى لا تزيد مخاطر الإعسار في تسديد قروض الشركات والأسر، بينما لم تظهر علامات واضحة حتى الآن تدل على التعافي الاقتصادي.ومن ناحية أخرى، حافظ البنك المركزي في اجتماعه اليوم على توقعاته للنمو الاقتصادي لهذا العام عند 1.4%، لكنه خفض توقعاته للنمو في العام القادم من 2.2 % إلى 2.1 %.يذكر أن البيانات الإحصائية حول اتجاه الأنشطة الصناعية في شهر أكتوبر الماضي قد أظهرت تراجعا في جميع مؤشرات الإنتاج والاستهلاك والاستثمار بالمقارنة مع الشهر الأسبق، حيث انخفض مؤشر جميع الصناعات بنسبة 1.6%.وأشار الخبراء إلى أن انخفاض احتمال قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بزيادة إضافية في سعر الفائدة، نتيجة لمؤشرات الأسعار الأمريكية المواتية، واستقرار أسعار النفط الدولية نسبيا، كانت من بين العوامل التي أدت إلى تخفيف الضغط عن البنك المركزي الكوري لزيادة سعر الفائدة.