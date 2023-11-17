كوريا السادسة عالميا في تقييم القدرات التنافسية الرقمية

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احتلت كوريا الجنوبية المركز السادس من بين 64 دولة خضعت لتقييم قدراتها التنافسية الرقمية العالمية لعام 2023، ونفذه المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا.وقالت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية اليوم إن كوريا تقدمت بمركزين هذا العام مقارنة مع العام الماضي، لتحتل أعلى مركز لها على الإطلاق.تجدر الإشارة إلى أن المراكز التي احتلتها كوريا في نتائج التقييم التي ظل المعهد الدولي يعلن عنها منذ عام 2017، قد أظهرت اتجاها صعوديا بشكل إجمالي، باستثناء عام 2021، حيث احتلت المركز الـ19 في عام 2017، والـ14 في عام 2018، والـ10 في عام 2019، والـ8 في عام 2020، والـ12 في عام 2021، ثم الـ8 في عام 2022.ومن بين الدول التي يتجاوز عدد سكانها عشرين مليون نسمة، والتي يبلغ عددها 27 دولة، احتلت كوريا المركز الثاني بعد الولايات المتحدة هذا العام.وحسب المجالات، احتلت كوريا المركز الأول في مجال الإعداد للمستقبل، والمركز الـ12 في مجال التكنولوجيا، والمركز الـ10 في مجال المعرفة، ليرتفع تقييمها في جميع هذه المجالات مقارنة مع العام الماضي.يشار إلى أن الولايات المتحدة احتلت المركز الأول هذا العام في تقييم المعهد السوسري بعد أن كانت قد احتلت المركز الثاني في العام الماضي، بينما تراجعت الدانمارك من المركز الأول في العام الماضي إلى المركز الرابع هذا العام.وجاء في المركز الثالث سنغافوره، لتكون الأعلى من بين دول آسيا والمحيط الهادئ، بينما احتلت الصين المركز الـ19، واليابان المركز الـ32، أي أقل في الترتيب من كوريا.