وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للدبلوماسية العامة تزور كوريا

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صرحت وزارة الخارجية الأمريكية بأن "ليز آلِن" وكيلة الوزارة المسؤولة عن الدبلوماسية العامة ستبدأ زيارة إلى كوريا الجنوبية اليوم الخميس.وأوضحت الخارجية الأمريكية في بيان أصدرته أمس أن "آلن" ستقوم بجولة آسيوية تشمل كلا من سيول عاصمة كوريا الجنوبية، وبالي وجاكارتا في إندونيسيا، وطوكيو عاصمة اليابان، بدءا من يوم الخميس 30 نوفمبر وحتى يوم 6 ديسمبر.وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية أنه من المقرر أن تحضر "آلن" خلال زيارتها لكوريا حوارا للدبلوماسية العامة، وهي فعالية تقام لأول مرة بين البلدين ستمثل علامة مهمة احتفالا بمرور 70 عاما على إقامة التحالف الكوري الأمريكي، حيث ستؤكد وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية على دور الدبلوماسية العامة التي تتجاوز الاختلافات الجغرافية واللغوية.كما ستحضر "آلن" خلال الزيارة فعالية للتعرف على الأطعمة الكورية التقليدية بصحبة الشيف "إيم جونغ شيك".