تعديل نظام المكتب الرئاسي في كوريا

Photo : KBS News

أعلن المكتب الرئاسي الكوري اليوم عن إجراء تعديل في نظامه الأساسي لاستحداث قسم جديد يسمى "قسم السياسات"، إلى جانب قسميْ "الأمانة العامة" و"الأمن القومي" القائميْن حاليا.وفي هذا الإطار، تم تعيين "لي كوان صوب" المساعد الرئاسي لتخطيط السياسات الوطنية، كرئيس لقسم السياسات الجديد، وقد بدأ في أداء مهامه على الفور.وأوضحت المتحدثة باسم الرئاسة الكورية "كيم اون هيه" أن إنشاء هذا المنصب الجديد يستهدف زيادة سرعة تنفيذ السياسات من خلال تعزيز التشاور والتنسيق مع مجلس الوزراء والأحزاب السياسية، ودعم معيشة الشعب من خلال مراجعة السياسات الاقتصادية بدقة.وبهذا أصبح المكتب الرئاسي الكوري مكونا من 3 أقسام، هي: "الأمانة العامة" و"الأمن القومي" و"السياسات".وسوف يتكون قسم السياسات بدوره من أقسام فرعية تشمل الاقتصاد والمجتمع والعلوم والتكنولوجيا، وسوف يتم إنشاؤها قريبا، فيما عدا القسم الفرعي للعلوم والتكنولوجيا الذي قد يتأخر إنشاؤه حتى بداية العام القادم نظرا لاستغراق عملية اختيار العاملين فيه بعض الوقت.ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن يتم الإعلان عن تعديل جزئي في مجلس الوزراء الكوري قريبا، استعدادا للانتخابات العامة التي ستجرى في العام القادم.