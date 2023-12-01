الولايات المتحدة تبقي على كوريا الشمالية ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب

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أبقت الولايات المتحدة على كوريا الشمالية ضمن قائمتها للدول الراعية للإرهاب في عام 2022.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في "تقارير الدول حول الإرهاب 2022" التي صدرت أمس الخميس إن كوريا الشمالية قدمت الدعم مرارا وتكرارا لأعمال الإرهاب الدولي، حيث قامت باغتيالات على أراض أجنبية.وفي إشارة إلى أن بيونغ يانغ فشلت في اتخاذ إجراء لمعالجة الدعم طويل الأمد للإرهاب، أشارت الوزارة إلى استمرار حمايتها لـ4 من أعضاء الجيش الأحمر الياباني المطلوبين من قبل الحكومة اليابانية لمشاركتهم في عملية اختطاف طائرة الخطوط الجوية اليابانية عام 1970.وأضافت أن الحكومة اليابانية ما زالت تحاول معرفة مصير العديد من المواطنين اليابانيين الذين يُعتقد أن النظام الكوري الشمالي قد اختطفهم في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي.وقد تم إدراج كوريا الشمالية ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب منذ عام 2017، عندما اغتال عملاء كوريون شماليون "كيم جونغ نام" الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في ماليزيا.وظل وصف الوزارة لكوريا الشمالية في التقرير السنوي دون تغيير خلال السنوات الأربع الماضية.