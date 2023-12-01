واشنطن تفرض عقوبات على 8 كوريين شماليين ومجموعة قرصنة

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فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مجموعة قرصنة و8 أفراد في كوريا الشمالية بعد إطلاقها قمرا اصطناعيا للتجسس العسكري الأسبوع الماضي.وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية على موقعه على الإنترنت أمس الخميس أنه تمت إضافة مجموعة القرصنة والتجسس الإلكتروني "كيمسوكي" و8 عملاء كوريين شماليين يقيمون في الخارج إلى قائمة العقوبات.وقالت الوزارة إن الأفراد الثمانية، ومن بينهم "تشيه سونغ تشول" و"تشيه أون هيوك"، مرتبطون بشركة تصدير الأسلحة والمؤسسات المالية والشركات الواجهة المملوكة للنظام في كوريا الشمالية، حيث يوفرون وصولا مهما إلى التكنولوجيا الأجنبية الحيوية لبرنامج الأسلحة المحلي، ويمكنون كوريا الشمالية من توليد إيرادات من خلال الوصول إلى النظام المالي الدولي.وجاء في الإعلان أن هذه الخطوة تأتي ردا على إطلاق كوريا الشمالية قمرا اصطناعيا للاستطلاع العسكري يوم 21 نوفمبر.وأضافت الوزارة أن التصنيفات تظهر الجهود متعددة الأطراف التي تبذلها الولايات المتحدة وشركاؤها لإعاقة قدرة بيونغ يانغ على جمع الأموال وشراء المواد وجمع المعلومات الاستخبارية، التي تساعد في تطوير برنامج أسلحة الدمار الشامل والتصدير غير القانوني للأسلحة.