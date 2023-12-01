الرئيس يون يقوم بزيارة رسمية إلى هولندا يوم 11 ديسمبر

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من المقرر أن يقوم الرئيس "يون صوك يول" بزيارة رسمية تستغرق 4 أيام إلى هولندا خلال هذا الشهر. ووفقا لما قاله المكتب الرئاسي اليوم الجمعة، سيسافر "يون" وزوجته "كيم كون هي" إلى هولندا في الفترة من 11 إلى 14 ديسمبر بدعوة من الملك "ويليام ألكسندر"، ليصبح أول رئيس كوري جنوبي يقوم بزيارة رسمية إلى هولندا منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1961.وسيبدأ الرئيس الزيارة بعقد اجتماع عشاء مع الجالية الكورية في أمستردام يوم 11 ديسمبر.وفي اليوم التالي، سيحضر الرئيس وزوجته حفل ترحيب رسمي يستضيفه الملك والملكة "ماكسيما" في ساحة "دام" في أمستردام، حيث يضعان إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للحرب في تلك الساحة، قبل حضور مأدبة غداء ملكية.وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، سيزور "يون" وملك هولندا المقر الرئيسي لشركة "إيه إس إم إل" الرائدة في تصنيع معدات صنع الرقائق في "فيلدهوفن"، حيث يقومان بجولة في المرافق الرئيسية ويناقشان سبل تعزيز التعاون الثنائي في سلاسل توريد أشباه الموصلات والابتكار التكنولوجي. وسوف يعود "يون" إلى أمستردام لحضور مأدبة رسمية في القصر الملكي في المساء. وفي يوم 13 ديسمبر، سيسافر "يون" إلى لاهاي حيث يعقد اجتماعا مشتركا مع قادة مجلسي البرلمان الهولندي، ثم يعقد محادثات مع رئيس الوزراء المنتهية ولايته "مارك روتي"، ومؤتمرا صحفيا مشتركا. وقال المكتب الرئاسي إن الرئيس "يون" والسيدة الأولى سيحضران عرضا ثقافيا تستضيفه حكومة كوريا الجنوبية تكريما للملك والملكة في يوم 13 ديسمبر، ثم يغادران في اليوم التالي للعودة إلى سيول.