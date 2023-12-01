7.8% ارتفاعا في الصادرات الكورية في نوفمبر

Photo : YONHAP News

ارتفعت قيمة الصادرات الكورية بحوالي 8% في شهر نوفمبر الماضي، لتسجل نموا للشهر الثاني على التوالي.ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة اليوم الجمعة، بلغت قيمة الشحنات الخارجية للبلاد 55.8 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، بزيادة نسبتها 7.8% على أساس سنوي.وكانت هذه الزيادة هي الثانية على التوالي بعد انخفاض الصادرات لمدة 12 شهرا من أكتوبر الماضي إلى سبتمبر من هذا العام، بسبب الركود في قطاع أشباه الموصلات، وهو عنصر التصدير الرئيسي للبلاد.وارتفع حجم الصادرات الكورية، بعدما كان قد انخفض إلى 46.3 مليار دولار في يناير، إلى مستوى قياسي لهذا العام في نوفمبر، مع نمو صادرات أشباه الموصلات بنسبة 12.9% على أساس سنوي إلى 9.5 مليار دولار.وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 11.6% على أساس سنوي إلى 52 مليار دولار في الشهر الماضي، مما أدى إلى تحقيق فائض تجاري قدره 3.8 مليار دولار، وهو الشهر السادس على التوالي الذي يسجل فيه الميزان التجاري الكوري فائضا.