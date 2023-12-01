رئيس هيئة مراقبة البث يعرض الاستقالة قبل تصويت البرلمان على إقالته

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عرض رئيس هيئة الرقابة على خدمات البث الإذاعي في كوريا تقديم استقالته، قبل تصويت البرلمان، الذي تسيطر عليه المعارضة، اليوم الجمعة على اقتراح بإقالته.وأفادت بعض التقارير بأن رئيس لجنة الاتصالات الكورية "لي دونغ كوان" أعرب عن نيته الاستقالة للرئيس "يون صوك يول" في وقت متأخر من يوم أمس الخميس.ومن المقرر أن يعقد البرلمان الكوري جلسة عامة في الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم للتصويت على اقتراح بعزل "لي".ويسعى الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي إلى إقالة "لي" بسبب الانتهاكات المزعومة في إدارته لهيئة مراقبة البث والرقابة على وسائل الإعلام وتعامله مع مسألة إيقاف الرئيس السابق لمعهد الترويج للبث.وأعاد الحزب الديمقراطي، الذي يتمتع بأغلبية برلمانية، تقديم اقتراح بعزل "لي" أمس الخميس، على أن يتم التصويت عليه في الجلسة البرلمانية العامة اليوم الجمعة.واحتجاجا على خطوة حزب المعارضة الرئيسي، نظم حزب قوة الشعب الحاكم اعتصاما طوال الليل في القاعة المستديرة بمبنى البرلمان حتى صباح اليوم.وانتقد حزب قوة الشعب رئيس البرلمان "كيم جين بيو" ورئيس الحزب الديمقراطي "لي جيه ميونغ" لمحاولتهما فرض مقترح الإقالة خلال جلسة اليوم الجمعة، والتي كان من المفترض أن تتعامل مع مشروع قانون الميزانية لعام 2024.