الرئيس يون يتعهد لولي العهد السعودي بدعم إكسبو الرياض

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تعهد الرئيس "يون صوك يول" بأن تقدم كوريا الجنوبية الدعم لمعرض إكسبو العالمي 2030 الذي سيقام في العاصمة السعودية الرياض، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان"، أمس الخميس.ووفقا للمكتب الرئاسي في سيول، هنأ "يون" الأمير السعودي لفوز الرياض بحق استضافة معرض إكسبو العالمي 2030، متغلبة على مدينة "بوسان" الساحلية في كوريا الجنوبية.وقال الرئيس "يون" إن كوريا الجنوبية ستقدم الدعم لمساعدة السعودية على استضافة المعرض بنجاح من خلال تبادل الخبرات التي اكتسبتها خلال الحملة.وردا على ذلك، أعرب ولي العهد السعودي عن امتنانه للرئيس "يون"، ووعد بمواصلة التعاون الوثيق مع كوريا الجنوبية في كل القطاعات.وأضاف المكتب الرئاسي أن الجانبين اتفقا على أن تطوير المشاركة الاستراتيجية التي تركز على المستقبل بين البلدين يحرز تقدما بعد الزيارة الرسمية التي قام بها "يون" إلى المملكة العربية السعودية الشهر الماضي، واتفقا على العمل معا لمواصلة تطوير العلاقات.