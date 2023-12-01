تعليق البرنامج السياحي في بان مون جوم لحماية سلامة الزوار

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تم تعليق البرنامج السياحي في قرية الهدنة العسكرية "بان مون جوم" على الحدود بين الكوريتين مرة أخرى، بسبب زيادة التوتر العسكري في المنطقة منزوعة السلاح، نتيجة لتعليق جزء من بنود الاتفاق العسكري الموقع بين الكوريتين في عام 2018.وقد تم استئناف ذلك البرنامج السياحي في قرية "بان مون جوم" يوم الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الماضي بعد 4 أشهر من وقفه منذ شهر يوليو بسبب عبور جندي أمريكي الحدود من كوريا الجنوبية إلى كوريا الشمالية.وقال مسؤول في وزارة التوحيد الوطني في سيول إن جنود الحراسة الكوريين الشماليين في قرية الهدنة "بان مون جوم" أصبحوا مسلحين بمسدسات، بينما ظل الجنود الكوريون الجنوبيون غير مسلحين حتى الآن.وكان من المقرر أن يقوم وزير التوحيد الوطني الكوري الجنوبي "كيم يونغ هو" بزيارة لتلك المنطقة يوم الثلاثاء القادم برفقة مجموعة من الصحفيين.الجدير بالذكر أن كوريا الشمالية قالت في الأسبوع الماضي إنها سوف تستأنف جميع التدابير العسكرية التي كانت قد توقفت بموجب الاتفاق العسكري، وذلك ردا على تعليق كوريا الجنوبية جزءا من الاتفاق احتجاجا على إطلاق بيونغ يانغ قمرا اصطناعيا للتجسس العسكري.