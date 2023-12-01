توقعات بتسحيل الطلب على الكهرباء أعلى مستوياته خلال هذا الشتاء

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توقعت الحكومة الكورية أن يصل الطلب على الكهرباء إلى أعلى مستوياته خلال فصل الشتاء الحالي، وكشفت عن تدابير تستهدف مواجهة هذا الطلب المتزايد، بما في ذلك تشغيل محطة "شين هان وول رقم 2" النووية، ومحطة "سام تشوك بلو رقم 1" الحرارية.وتوقعت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة أن يصل الطلب الأقصى على الكهرباء في أيام الأسبوع الثالث من شهر يناير القادم إلى ما يتراوح بين 91.3 غيغاواط و97.2 غيغاواط.وكان الطلب الأقصى على الكهرباء في الشتاء الماضي قد بلغ 94.5 غيغاواط، ومن المتوقع أن يتم تسجيل رقم قياسي هذا الشتاء ليصل إلى 97.2 غيغاواط.وقالت الوزارة أن الحكومة ستكون قادرة على توفير 105.9 غيغاواط في الأسبوع الثالث من شهر يناير القادم، وسوف تتمكن من تغطية الطلب حتى ولو بلغ الحد الأقصى 97.2 غيغاواط.