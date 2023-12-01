مجلس الوزراء يوصي الرئيس باستخدام الفيتو ضد مشروعات قوانين العمل والإذاعة

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قرر مجلس الوزراء توصية الرئيس "يون صوك يول" باستخدام حق النقض، "فيتو"، ضد مشروعات قوانين العمل والإذاعة المثيرة للجدل، والتي أقرها البرلمان يوم التاسع من شهر نوفمبر الماضي.جاء هذا القرار في اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الجمعة، حيث وافق أعضاء مجلس الوزراء على تقديم توصية للرئيس "يون" بأن يعيد إلى البرلمان ما يسمي بمشروع قانون "المظروف الأصفر" الخاص بنقابات العمال، و3 مشروعات قوانين أخرى تتعلق بالبث الإذاعي، بدلا من التصديق عليها.ويهدف مشروع قانون "المظروف الأصفر" إلى الحد من قدرة الشركات على رفع دعاوى ضد نقابات العمال للحصول على تعويضات عن الأضرار الناجمة عن إضرابها، بينما تهدف مشروعات قوانين البث إلى الحد من سيطرة الحكومة على هيئات الإذاعة والتلفزيون العامة.وقال رئيس الوزراء "هان دوك سو" إن مشروع قانون "المظروف الأصفر" ينتهك مبادئ الدستور، حيث من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تشجيع الإضرابات غير القانونية.وأضاف أن مشروعات قوانين البث قد تضر باستقلال وحياد هيئات الإذاعة والتلفزيون العامة.