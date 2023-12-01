كوريا الجنوبية تفرض عقوبات مستقلة على 11 كوريا شماليا

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فرضت حكومة كوريا الجنوبية عقوبات مستقلة على 11 من الكوريين الشماليين المتورطين في إطلاق قمر اصطناعي للتجسس العسكري.وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الجمعة إن الحكومة قررت إدراج 11 فردا من الكوريين الشماليين الذين تورطوا في برامج تطوير القمر الاصطناعي والصواريخ الباليستية وتوفير المواد اللازمة لتلك البرامج، ضمن قائمة العقوبات المستقلة، ردا على إطلاق كوريا الشمالية ما ادعت أنه قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري.وأوضحت الوزارة أن الكوريين الشماليين المدرجين في القائمة هم: "لي تشول جو" و"كيم إين بوم" و"كو كوان يونغ" و"تشيه ميونغ سو" و"كان سون"، الذين تورطوا في تطوير القمر الاصطناعي وتوفير المواد، و"كيم يونغ هوان" و"تشيه إيل هوان" و"تشيه ميونغ تشول" و"كيم تشون كيو" و"تشيه بيونغ وان" و"جين سو نام"، الذين شاركوا في تطوير الصواريخ الباليستية وإدارتها.ومن جهة ثانية، أعلنت كل من الولايات المتحدة واليابان وأستراليا عن فرض عقوبات مستقلة على كوريا الشمالية احتجاجا على إطلاق بيونغ يانغ قمرا اصطناعيا للتجسس العسكري مؤخرا.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها أستراليا عقوبات مستقلة على كوريا الشمالية.وبهذا بلغ عدد الأفراد والكيانات الكوريين الشماليين التي فرضت كوريا الجنوبية عقوبات مستقلة عليهم 75 فردا و53 كيانا منذ شهر أكتوبر من العام الماضي وحتى الآن.