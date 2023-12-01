الرئيس يقيل رئيس هيئة مراقبة البث قبل تصويت البرلمان على إقالته

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قبل الرئيس "يون صوك يول" الاستقالة التي قدمها رئيس الهيئة الكورية للرقابة على خدمات البث الإذاعي.جاء ذلك بعد أن عرض "لي" التنحي من منصبه قبل إجراء تصويت برلماني بقيادة الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، على اقتراح بإقالته.وفي تصريح أدلى به للصحفيين في أعقاب مشاركته في اجتماع مجلس الوزراء صباح اليوم، قال "لي" إنه عرض على الرئيس "يون" نيته للاستقالة، على اعتبار أن الجدل المثار حول إقالته قد يتسبب في حدوث مشاكل في أعمال هيئة الرقابة على خدمات البث الإذاعي، كما قد يسبب أيضا أعباءً على الحكومة في إدارة شؤون الدولة.ومع قبول الرئيس "يون" استقالة "لي"، من المتوقع أن يتم إلغاء الاقتراح لإقالته الذي تم رفعه للبرلمان أمس الخميس، حيث كان من المقرر أن يجري التصويت على ذلك الاقتراح اليوم الجمعة.