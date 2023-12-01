بدء الاستعداد لإطلاق أول قمر اصطناعي كوري جنوبي للاستطلاع العسكري

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تم تنصيب صاروخ فضائي يحمل أول قمر اصطناعي كوري جنوبي للاستطلاع العسكري، على منصة الإطلاق في قاعدة فاندنبيرغ للقوات الفضائية الأمريكية، في ولاية كاليفورنيا.وقالت وزارة الدفاع الكورية اليوم الجمعة إن صاروخ "فالكون 9" من إنتاج شركة "سبيس إكس" الأمريكية، الذي يحمل القمر الاصطناعي الكوري، قد تم تنصيبه على المنصة لإجراء التحضيرات النهائية والفحوصات اللازمة قبيل إطلاقه غدا السبت.وكشفت "سبيس إكس" عن أنه سيتم إطلاق الصاروخ "فالكون 9" في الساعة العاشرة و19 دقيقة من صباح السبت حسب توقيت المحيط الهادئ، أي في الساعة الثالثة و19 دقيقة صباحا حسب توقيت كوريا، وأنه سيتم إجراء بث مباشر لعملية الإطلاق عبر موقع إكس.ويأتي هذا الإطلاق ضمن "مشروع 425" العسكري الكوري الجنوبي، الذي يهدف إلى نشر قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري لجمع معلومات استخباراتية من الصور التي سيتم التقاطها فوق شبه الجزيرة الكورية والمناطق المجاورة لها بغض النظر عن الأحوال الجوية.وتخطط وزارة الدفاع الكورية الجنوبية لإطلاق 4 أقمار اصطناعية إضافية حتى عام 2025.