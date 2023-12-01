كوريا الجنوبية تنجح في إطلاق أول قمر اصطناعي محلي للاستطلاع العسكري

Photo : YONHAP News

نجحت كوريا الجنوبية في إطلاق أول قمر اصطناعي محلي الصنع للاستطلاع العسكري ووضعه في مداره.وقالت وزارة الدفاع في سيول اليوم السبت إن الصاروخ "سبيس إكس فالكون 9" الذي يحمل القمر الاصطناعي تم إطلاقهمن قاعدة "فاندنبرج" لقوة الفضاء في ولاية "كاليفورنيا" الأمريكية في الساعة 3:19 صباح السبت (بالتوقيت الكوري).وتم وضع القمر الاصطناعي في المدار بعد انفصاله عن الصاروخ بعد 14 دقيقة من الإطلاق، ونجح في الاتصال بمحطة أرضية في الساعة 4:37 صباحا، بعد حوالي ساعة من الإقلاع.ويخطط الجيش لاختبار تشغيل القمر الاصطناعي خلال 4 إلى 6 أشهر مقبلة، قبل وضعه للاستخدام العسكري في النصف الأول من العام المقبل.وقد تم إطلاق مشروع القمر الاصطناعي في عام 2018 بهدف تعزيز قدرات المراقبة والاستجابة العسكرية ضد الأهداف الاستراتيجية الرئيسية لكوريا الشمالية.وتخطط الوزارة لإطلاق 4 أقمار اصطناعية أخرى حتى عام 2025.وأعرب المسؤولون العسكريون عن أملهم في أن تكون أقمار الاستطلاع بمثابة "عين" لنظام الضربة الوقائية لكوريا الجنوبية، لأنها ستمكن من الكشف الفوري أو رصد علامات الإنذار المبكر لأي هجوم نووي أو صاروخي محتمل لكوريا الشمالية.ويعد نظام "سلسلة التدمير" أحد ركائز نظام الردع ثلاثي المحاور في كوريا الجنوبية، والذي يتضمن أيضًا نظام الدفاع الجوي والصاروخي الكوري، ونظام العقاب والانتقام الشامل الكوري، وهي خطة عملياتية لإعاقة القيادة الكورية الشمالية في حالة نشوب صراع كبير.